В Крым перебросили военный спецназ

Публикации за 08.04.17

Бригада специального назначения Южного военного округа передислоцирована на полигоны Крыма. Их задача на полуострове – обнаружить противника и передать координаты штурмовой авиации. Аналогичные действия проводятся в Краснодарском крае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», началась активная фаза командно-штабных учений на местности, стартовавших накануне в Ростовской области. Спецназовцам пришлось преодолеть более 500 километров. «Группы специального назначения смешанным способом, автомобильной колонной на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр», а также совершив десантирование с самолетов военно-транспортной авиации, доставлены в районы выполнения задач», – пояснили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего в учениях принимают участие более 450 человек и 100 единиц боевой техники. Используются беспилотные летательные аппараты.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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