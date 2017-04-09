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Крым

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Публикации за 09.04.17

Крым получил 1,5 млрд рублей на лекарства для льготников

Крым получил 1,5 млрд рублей на лекарства для льготников

Около 1,5 млрд рублей выделено из бюджета на обеспечение жителей Крыма льготными лекарствами. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач.

Как уже сообщал , крымчане могут получать бесплатные лекарственные препараты по федеральной и региональной льготам. Федеральная льгота распространяется на 10 категорий граждан, среди которых участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, все инвалиды. В начале 2016 года таких льготников насчитывалось 135 тысяч человек, в конце – 70 тысяч. По региональной льготе лекарства могут получить крымчане с заболеваниями из перечня, утвержденного Советом министров РК, – их в начале минувшего года было 125 тысяч, в конце – 190 тысяч. Многие отказались от федеральной льготы, выбрав ее в виде ежемесячной денежной компенсации, добавляемой к пенсии, и получают медикаменты в рамках республиканской программы.

Отказываются, в основном, пожилые люди: «Они не понимают, что идут на серьезный риск, так как в случае серьезных проблем со здоровьем они будут лишены возможности получить бесплатные лекарства, а средняя стоимость рецепта по федеральной льготе составляет 3 тысячи 477 рублей. При этом в рамках федеральных программ Крым не имеет ограничений в лекарственных средствах. Есть люди, получающие лечение за счёт государства на десятки и даже сотни тысяч рублей»,– отмечают в минздраве РК. В 2017 году по федеральной льготе выделено 510 млн рублей, по региональной – 830 млн рублей. Это позволит пациентам получать даже препараты стоимость 200 – 400 тысяч рублей, применяемые, например, в онкологии.

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Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 09.04.17

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