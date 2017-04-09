Не умеет ни зарабатывать, ни тратить: Всемирный банк раскритиковал финансовую политику Киева

Публикации за 09.04.17

Всемирный банк раскритиковал Украину за неэффективное использование выделенных средств. Об этом заявила региональный директор банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сата Кахконен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале недели Всемирный банк обнародовал обновленный экономический анализ, подтвердивший рост украинской экономики на 2,3% в 2016 году. Тем не менее, данный показатель остается скромным, учитывая, что частично рост был обеспечен рекордным урожаем, обусловившим рост экономики в четвертом квартале года на 4,8%.

«Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 год мы прогнозируем также незначительный рост в 2%. Для того, чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет», – указала Кахконен.

Решающими для оздоровления украинской экономики должны стать 4 реформы.

Первая – пенсионная: 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс, заявили во Всемирном банке.

Вторая по важности – земельная реформа: отменить мораторий, подготовить и открыть земельный рынок, требует менеджер ВБ, подчеркивая, что это может стать толчком к привлечению инвестиций в государство.

Третья важнейшая проблема – здравоохранение: из-за преждевременных смертей и инвалидности Украина ежегодно теряет около 6 млн лет продуктивной жизни.

«Система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП – значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным. И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь – увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%», – цитирует Кахконен «ПолитНавигатор».

Наконец, ключевой должна стать антикоррупционная реформа, сложности которой очевидны для всех и, в первую очередь, для частных инвесторов.

В целом, Киев использует лишь двадцатую часть их выделенных Всемирным банком средств, расходуя на резервирование займов гораздо больше, чем на реальные проекты.

Напомним, в конце марта 2017 года Всемирный банк на месяц отложил рассмотрение вопроса о предоставлении Украине транша в размере 150 млн долларов финансовой помощи.

Киев, Лиана Макоба

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