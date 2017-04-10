Евпатория – город и скамейка: к туристическому сезону готовят новый арт-объект (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Евпатории к открытию туристического сезона представят гигантскую скамейку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скамейка совместит в себе место для отдыха и арт-объект – 20-метровую надпись «Евпатория». В основе конструкции – металлокаркас, обработанный специальной антикоррозийной смесью и обшитый деревом. На одну букву уходит около 300 килограммов древесины, отмечают изготовители.

«Основная идея – это прославление древнего города Евпатории и взгляд в будущее. Мы создаем не просто арт-объект ради арт-объекта. Это полезное изделие – скамейка – будет новым символом города. А учитывая, что этот проект приурочен к Году экологии в России, инсталляция станет ещё и знаковым парковым объектом», – цитирует «КП-Крым» автора идеи Алексея Комова.

Фото экскиза объекта: Алексей Комов

Презентовать новый арт-объект собираются на следующей неделе под окнами Госсовета РК в Симферополе. А затем он займет свое место в парке имени Ленина в Евпатории.

Отметим, что в Евпатории вообще любят подобные малые архитектурные формы: например, в прошлом году там установили скамейку влюбленных.

Евпатория, Варвара Бурлакова

Евпатория. Другие новости 10.04.17

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