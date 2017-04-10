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Крым

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Публикации за 10.04.17

Ответственность за судьбу Донбасса хотят переложить на население Украины

Ответственность за судьбу Донбасса хотят переложить на население Украины

Статус Луганской и Донецкой республик необходимо определить на всеукраинском референдуме, объявить который должен президент Петр Порошенко. Об этом заявил экс-руководитель администрации президента Украины времен Виктора Ющенко и депутат Верховной Рады Виктор Балога.

Как передает корреспондент РИА , Балога считает, что народ Украины сам должен решить: хочет ли он сохранить ДНР и ЛНР в составе страны или лучше их «отпустить». Он напомнил, что уже два года публично призывает Поршенко провести референдум. По его мнению, пришла пора определиться: «Оккупированная территория является составной Украины или оккупированная территория ДНР/ЛНР идет в свободное плавание».

По мнению Балоги, власти Украины должны отдать обществу ответственность за то, что происходит в Донбассе. «Мы не можем стать предметом торгов с Россией или Германией», – добавил Балога. Он также считает, что вопрос с референдумом будет постоянно возвращаться, как бумеранг, «потому что ситуация этого требует».

Как напоминает , последние опросы общественного мнения на Украине показали, что даже сейчас значительная часть граждан Украины (15% – 20%) выступают за союз с Россией. Более того – они признают референдум в Крыму. Опрос, проведенный около месяца назад фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова, также показал, что 15% граждан Украины выступают за какие угодно компромиссы с Россией, в том числе и в отношении Крыма и Донбасса. А 20% опрошенных считают, что Крым не должен возвращаться в состав Украины.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 10.04.17

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