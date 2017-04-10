Украинские националисты заблокировали Сбербанк в Харькове (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

Украинские националисты заблокировали вход в отделение российского Сбербанка в Харькове. Фотографии своего очередного «подвига» они разместили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вход в банк закладывают белыми блоками и заклеивают листовками. Радикалы заявляют, что «акции» националистов против российских банков будут продолжены.

В середине марта украинские власти ввели сроком на год санкции против «дочек» пяти российских банков, в том числе Сбербанка. Им запрещено выводить капиталы с Украины в пользу материнских организаций. В конце марта Сбербанк объявил о намерении продать 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Сейчас доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины составляет 8,8%. Российские банки ежегодно предоставляли своим украинским «дочкам» займы на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Только в пяти банках, попавших под украинские санкции, сосредоточено около 1,5 миллиарда долларов, из них 800 миллионов – это вклады физических лиц. Украинские националисты неоднократно требовали от властей запретить работу российских банков и их «дочек» на Украине. В марте националисты начали блокировать входы в банки и устраивали возле их зданий различные экстремистские акции.

Харьков, Зоя Березина

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