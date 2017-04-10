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Публикации за 10.04.17

Севастополь присоединился к CityPass

Севастополь присоединился к CityPass

Севастополь станет частью международной туристической системы CityPass. Эта позволит туристам из разных стран с «картой гостя» посещать на льготных условиях музеи и рестораны, а также бронировать отели и заказывать транспорт. Первый турист с «картой гостя» прибудет в Севастополь 9 мая.

Как передает корреспондент РИА , и. о. начальника главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина пояснила, что уже завершена предварительная работа по участию города в проекте CityPass. В первую очередь проект адресован россиянам, однако пользоваться им могут и иностранцы.

На первом этапе обладатели «карты гостя» смогут на льготных условиях посещать в Севастополе 20 объектов, отмечает РИА Новости. Однако список будет постоянно пополняться. По словам Дудкиной, льготы предполагают скидки на билеты в размере от 3% до 10%, а также посещение музеев без очередей, как, например, это сделано в Лувре.

Сейчас система CityPass работает в России в Москве и Петербурге.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 10.04.17

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