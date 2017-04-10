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Крым

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Публикации за 10.04.17

Всего 1% крымчан-призывников отправится служить на материк / В военном комиссариате предвидят сложности с набором «нужных» призывников

Всего 1% крымчан-призывников отправится служить на материк В военном комиссариате предвидят сложности с набором «нужных» призывников

В военном комиссариате Крыма считают, что в рамках весеннего призыва могут возникнуть сложности.

Как передает корреспондент РИА , затруднения связывают со специальностями, в которых нуждаются воинские части, что отобразилось в соответствующем задании для военного органа республики.

«Контингент, который будет отправлен в Вооруженные силы, очень сложный. Нам предстоит отправить очень большое количество водителей категории «C», «D», «E», и в Военно-Морской Флот, и в соединения Военно-космических сил. Поэтому будем вместе с главами городов и районов – председателями призывных комиссий, военными комиссарами муниципальных образований выполнять это очень сложное задание, доверенное и возложенное на наш субъект», – рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма Вадим Мешалкин.

Всего в ходе весеннего призыва необходимо отправить в ВС России 2 тысячи крымчан. Напомним, что это первый призыв, в рамках которого планировали отправлять крымчан служить на материковой территории России. «Командировочных» будет немного: «У нас на материк поедут только те, кто изъявил желание служить в воздушно-десантных войсках. То есть, это самые продвинутые наши парни-крымчане. Поэтому их немного. Остальные все будут служить в Крыму. Где-то в пределах 20 человек у нас убывает на материк служить», – пояснил военком Крыма Анатолий Малолетко.

К слову, призывников из Бахчисарайского района будут точечно направлять в одну из воинских частей Севастополя – ее курирует республика Татарстан. Такое решение было принято властями для создания комфортных условий прохождения воинской службы призывниками из числа крымских татар.

В то же время, в военном комиссариате, считают, что крымчанам, имеющим высшее образование и подлежащим призыву, лучше выбрать службу по контракту. Говорят, что ее преимущества очевидны, одно из которых – «интенсивность службы гораздо более лояльная, чем у военнослужащих по призыву».

«Контрактники, после второго контракта, обеспечиваются служебным жильем. В перспективе, после 20 лет службы, они имеют право приватизировать это жилье. К сожалению, на территории Крыма пока широко не развернуто построение гостиниц, общежитий, квартир для контрактников, потому что прошло не так много времени с момента воссоединения Крыма с Россией», рассказал помощник военкома по работе с ветеранами Юрий Мажирин, добавив, что «на перспективу закладываются большие финансовые возможности».

Как утверждают в военном комиссариате, среди контрактников достаточно женщин, которые занимают медицинские, технические и другие специальности, касающиеся работы со связью. Но такие должности «бывают редко вакантными», так как «желающих больше, чем имеется возможность» принять на службу. В одной бригаде может служить от 5% до 10% женщин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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