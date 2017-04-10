Водителя маршрутки, едва не убившего 3 детей, обещают больше не брать на работу в Севастополе

Публикации за 10.04.17

Водителю маршрутки, едва не убившему трех детей в Севастополе, пообещали создать максимальные проблемы с его дальнейшим трудоустройством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель отличился тем, что создал аварийную ситуацию, не уступив дорогу несовершеннолетним пешеходам.

Видео с инцидентом, который произошел 9 апреля возле Дома культуры рыбаков, опубликовали в одной из социальный сетей. На видеозаписи видно как трое детей переходят по пешеходному переходу и в последний момент успевают отскочить от движущегося на большой скорости автобуса, водитель которого проигнорировал правила дорожного движения.

В ГИБДД на него составили протокол по статье «непредоставление преимущества в движении пешеходам», а в ООО «Зенит-Автотранс», где работает мужчина, причем всего неделю, грозят отправить его на пересдачу экзаменов и уволить. При этом, что примечательно, характеризуют его самым положительным образом.

«Водитель абсолютно адекватный. Три года назад он у нас работал, и никаких вопросов к нему не было. Не наркоман, не алкоголик. Зрелый мужчина с большим водительским стажем», – цитирует Forpost представителя компании-перевозчика.

В то же время, в местной ассоциации перевозчиков обещают поддержать решение ООО «Зенит-Автотранс» в случае увольнения горе-водителя: там «примут коллегиальное решение по невозможности его трудоустройства на предприятиях, осуществляющих общественные пассажирские перевозки в Севастополе».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.04.17

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