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Крым

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Публикации за 10.04.17

Годзилла против Кинг-Конга: Тимошенко пытается «утопить» Порошенко в земле

Годзилла против Кинг-Конга: Тимошенко пытается «утопить» Порошенко в земле

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады обвинила президента Украины Петра Порошенко в желании «продать страну».

Как передает корреспондент РИА , Тимошенко заявила, что «ближний круг» Порошенко и украинский олигархат хотят снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, чтобы легализировать уже фактически принадлежащие им земли.

«Началась новая атака по продаже сельскохозяйственной земли», – сказала Тимошенко. По ее словам, в конституционный суд Украины уже подан запрос о продаже земель за авторством «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и ряда других партий. «Они реально хотят отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, – подчеркнула Тимошенко, причем сделать это немедленно».

Она также заявила, что на судей конституционного суда оказывается крайне серьезное давление, а в Раду уже внесены законы о продаже сельскохозяйственной земли. Также, добавила Тимошенко, пункт о продаже земель сельскохозяйственного назначения внесен и в меморандум с МВФ. «Думаю, они уже окончательно решили узаконить те сотни тысяч украинских гектаров, которые расписаны между аграрной олигархией Украины», – провозгласила Тимошенко. По ее словам, легализовать «сотни тысяч гектаров» стремится в первую очередь семья Порошенко и его приближенные.

Добавим, что на прошлой неделе киевский экономист Всеволод Степанюк, комментируя выделение МВФ очередного транша Украине, заявил, что если Киев выполнит все прописанные в договоре обязательства, то фактически это переведет украинцев в статус рабов. В первую очередь Степанюк имел в виду как раз вопрос введения в оборот сельскохозяйственных земель, который приведет к «распродаже» Украины иностранцам. Единственное, по его словам, что может временно «затомормозить» процесс – это боязнь досрочных выборов и нежелание политиков принимать в предвыборный период непопулярные законы. В целом, отметил Степанюк, все требования МВФ направлены на «снижение капитализации» Украины, а также снижение стоимости ее имущества и рабочей силы.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 10.04.17

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