Крымские призывники рискуют нарваться на уголовное дело в случае уклонения от службы – один уже «добегался»

Публикации за 10.04.17

Уклонистам от призыва на военную службу в Крыму грозят ответственностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока тех, кто избегает вручения повестки, вносят в список так называемых «не оповещенных», но в военном комиссариате рекомендуют отнестись к призыву на службу серьезно – один из крымчан уже нарвался на уголовное дело.

«На данный момент у нас только по одному гражданину возбуждено уголовное дело как по уклонисту. Остальные считаются неоповещенными. Потому что на период проведения призыва они находятся за пределами того региона, где они проживают, и где мы можем им вручить повестку. А если мы человеку не вручили повестку, соответственно, мы не имеем права сказать, что он уклонился», – пояснил военком Крыма Анатолий Малолетко.

Между тем, военком дал указание подчиненным «подходить жестко» и детально разбираться, почему молодые люди отсутствовали в Крыму во время призыва.

«Граждане имеют два паспорта, и они под видом работы или учебы на сопредельной территории убывают в этот период из республики, соответственно, тем самым, не выполняя свои обязанности», – посетовал Малолетко.

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма Вадима Мешалкина, сейчас насчитывается порядка 200 крымчан – уклонистов.

«У нас очень много граждан, которые получили паспорта Российской Федерации, но, по тем или иным причинам, на территории не находятся. Кто-то продолжает обучение в вузах Украины – это самая большая часть граждан призывного возраста, некоторая часть убыла за пределы полуострова на материковую часть России для трудоустройства, для продолжения работы», – рассказал Мешалкин, добавив, что у военного комиссариата есть персональные сведения на каждого, подлежащего призыву, в связи с чем «логическое завершение» в виде постановки на воинский учет произойдет обязательно.

При этом, по его словам, порядка 30% граждан получают отсрочки по причине плохого здоровья. Среди основных и самых распространенных болезней у призывников – сколиоз и плоскостопие.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.04.17

Годзилла против Кинг-Конга: Тимошенко пытается «утопить» Порошенко в земле. / Водителя маршрутки, едва не убившего 3 детей, обещают больше не брать на работу в Севастополе. / Всего 1% крымчан-призывников отправится служить на материк. В военном комиссариате предвидят сложности с набором «нужных» призывников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»