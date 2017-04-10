Жители Массандры через суды избавили детей от бесцеремонного соседства (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

Жители одного из поселков большой Ялты через суды избавили детей от бесцеремонного соседства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Массандре начался снос трехэтажного гаража, находившегося возле детской площадки по адресу Южнобережное шоссе, 9.

Напомним, в 2007 году один из депутатов Массандровского поссовета получил в собственность стометровый земельный участок под строительство и обслуживание гаража – в непосредственной близости от спортивной и детской площадок. Несколько лет спустя он, уже не будучи депутатом, получил разрешение на строительство трёхэтажного дома – примерно в ста метрах от места, где в итоге здание было построено.

«Его не остановило нарушение закона, вырубка многочисленных растений, которые сажали и за которыми ухаживали местные жители, их удобство и многое другое», – возмущаются в ялтинском Горсовете.

По словам местных жителей, когда застройщику понадобилось присоединить свой дом к коммуникациям, жители дома №9 по Южнобережному шоссе целыми днями сидели без воды, газа и электроэнергии. Каменные стены выкладывали прямо над головами детей.

Жители посёлка собрали инициативную группу, они стали обращаться во всевозможные инстанции, в том числе, к депутатам Ялтинского горсовета и в администрацию города Ялты.

Администрация Ялты обратилась в суд, который поддержал требования муниципалитета, приняв решение о сносе объекта незавершённого строительства и наложив запрет на строительство. Верховный Суд РК оставил в силе решение Ялтинского городского суда и удовлетворил иск администрации о сносе самовольного строящегося гаража с надстройкой.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.04.17

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