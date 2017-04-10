Крымский мост возводят с опережением плана

Публикации за 10.04.17

Строительство Крымского моста ведется с опережением графика: экватор уже пройден, заявил глава Минтранса России Максим Соколов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Соколов подчеркнул, что на стратегическом проекте Крымского моста и Керченского транспортного перехода сконцентрированы основные усилия: «Забито более половины свай, работы идут в графике, даже с некоторым опережением».

Кроме того, ведутся масштабные работы на строительстве и реконструкции трассы «Таврида»: завершена разработка проектной документации, скорее всего, летом начнется непосредственное строительство. Президент России Владимир Путин особо отметил, насколько важно, чтобы «и дорога, и мост синхронно вступили». В ответ министр пообещал сделать для этого «все возможное».

Утверждена и схема дальних транспортных подходов – как железнодорожных, так и автомобильных – в Ростовской области и Краснодарском крае. «Мы ведем работы в графике», – заключил глава Минтранса.

Напомним, в начале апреля строители приступили в Керченском проливе к первому этапу бетонирования одной из самых мощных опор моста в Крым. Всего таких опор две: фундамент каждой – 95 свай из толстой стальной трубы. Опоры будут держать над водой судоходные арки. Сейчас идет работа над нижним слоем железобетонной плиты, в который непрерывным способом уложены первые 520 кубометров бетонной смеси. Также на керченской стороне началась надвижка пролетов на морские опоры. По мере готовности пролеты один за другим надвигаются над акваторией по скользящим направляющим с помощью домкратов. Над Черным морем предстоит возвести более 6 километров пролетов. Эта работа уже развернута на трех морских участках строительства.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 10.04.17

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