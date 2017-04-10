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Крым

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Публикации за 10.04.17

Менее 6% отелей Севастополя прошли сертификацию. Остальные затаились – боятся «несоответствия»

Менее 6% отелей Севастополя прошли сертификацию. Остальные затаились – боятся «несоответствия»

Меньше 6% всех отелей Севастополя прошли сертификацию.

Как передает корреспондент РИА , в правительстве города связывают такой низкий показатель с тем, что владельцы средств размещения осознают несоответствие своих объектов нормам классификации.

Имея ряд проблем, в том числе с документацией, и учитывая высокую стоимость прохождения процедуры – от 12 до 150 тысяч рублей, в зависимости от параметров объекта, бизнесмены предпочитают вообще не подавать заявки.

«У кого-то не хватает системы телефонной связи, не все этажи оборудованы, а это тоже затраты. Не весь номерной фонд соответствует требованиям системы классификации, утвержденной приказом министерства культуры Российской Федерации. Есть еще один вопрос – некоторое количество средств размещения строилось на территориях садовых товариществ. Со временем объекты, которые предполагались для индивидуального пользования, разрослись в коллективные средства размещения. Им необходимо заполнять большой пакет документов, переводить землю в другую категорию», – рассказала исполняющая обязанности начальника главного управления культуры правительства Севастополя Лариса Дудкина, уточнив, что только 7 отелей из 120 прошли сертификацию.

Примечательно, что в одном из информационных материалов ФБУ «Севастопольский ЦСМ», размещенном на сайте учреждения в конце февраля 2017 года, указывается, что прошли классификацию в Севастополе 8 средств размещения. Однако в федеральном перечне туристских объектов «Классифицированные объекты: Гостиницы и иные средства размещения» содержится информация о 7 отелях.

Севастопольские отели проходили сертификацию не только в ФБУ «Севастопольский ЦСМ», но и в других организациях – ООО «Центр Сертификации «ЕвроЗащита» и ООО «Крым-Курорт-Стандарт». Последняя из указанных фирм, по информации крымских СМИ, связана с семьей председателя комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

В то же время, в «Севастопольском ЦСМ» считают, что низкая активность по прохождению классификации связана с «недостаточным знанием требований, предъявляемых к средствам размещения при прохождении классификации, незнанием требований, предъявляемых к объектам туриндустрии со стороны управлений надзорной деятельности МЧС, Роспотебнадзора, Севприроднадзора, а также недостаточным знанием законодательной и нормативной базы Российской Федерации».

Как уже сообщал «Новый День», подобные проблемы с классификацией и получением «звезд» существуют и в Крыму. Там процедуру, по состоянию на март 2017 года, прошли 74 отеля из 700.

Всего в стране, по данным замминистра культуры России Александра Журавского на тот же период, классификацию прошли 8 тысяч 721 объектов размещения. В конце марта депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапный ввод обязательной процедуры классификации для всех отелей в России. Всего их насчитывается около 65 тысяч.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.04.17

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