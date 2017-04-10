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Крым

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Публикации за 10.04.17

В Крым приехали бизнесмены и политики из Испании

В Крым приехали бизнесмены и политики из Испании

В Крым прибыли испанские политики и бизнесмены. В делегацию вошли президент национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральный координатор национальной партии Андалузии Сальвадор Гарсия Урбано.

Как передает корреспондент РИА , испанцы намерены изучить возможности развития в Крыму виноделия, общественного питания, туристической отрасли, строительства.

Кроме того, гости посетят Ливадийский дворец и винзавод «Массандра в Ялте, а также Генуэзскую крепость и завод шампанских вин «Новый свет» в Судаке.

Визит продлится до 15 апреля.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.04.17

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