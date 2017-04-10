Крым и Севастополь стали лидерами рейтинга потребительской активности в России

Крым и Севастополь стали лидерами рейтинга потребительской активности по итогам марта 2017 года.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекса потребительской активности составлен Финансовым университетом при правительстве РФ на основе социологических исследований, а также данных объективной экономической статистики. В качестве индикаторов рассматривались динамика доходов, уровень потребительской и финансовой активности, состояние рынка труда, показатели трудовой миграции.
Крым прибавил 13,3%, Севастополь – 10,5%. В плюсовой зоне так же оказались Дагестан (+3,4%) и Пензенская область (+0,15%).
В остальных регионах России (кроме Чечни, чей показатель равен 0) отмечен спад потребительской активности.
Наибольший провал отмечен в Кабардино-Балкарии, (-20,7%), Самарской области (-16,9%) и Северной Осетии(-16,4%).
В целом по России индекс снизился на 9,7%.
Москва, Артем Рокотов
Москва. Другие новости 10.04.17
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