Крым и Севастополь стали лидерами рейтинга потребительской активности в России

Публикации за 10.04.17

Крым и Севастополь стали лидерами рейтинга потребительской активности по итогам марта 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекса потребительской активности составлен Финансовым университетом при правительстве РФ на основе социологических исследований, а также данных объективной экономической статистики. В качестве индикаторов рассматривались динамика доходов, уровень потребительской и финансовой активности, состояние рынка труда, показатели трудовой миграции.

Крым прибавил 13,3%, Севастополь – 10,5%. В плюсовой зоне так же оказались Дагестан (+3,4%) и Пензенская область (+0,15%).

В остальных регионах России (кроме Чечни, чей показатель равен 0) отмечен спад потребительской активности.

Наибольший провал отмечен в Кабардино-Балкарии, (-20,7%), Самарской области (-16,9%) и Северной Осетии(-16,4%).

В целом по России индекс снизился на 9,7%.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 10.04.17

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