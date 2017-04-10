NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.04.17

Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду открылся десятый «Парад тюльпанов».

Новый День: Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , всего в экспозицию вошли 170 сортов, из которых 70 представлены впервые.

Новый День: Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

В этом году количество высаженных цветов уменьшилось почти в половину – 37 тыс против прошлогодних 65 тыс, при том что площадь под посадками, напротив, увеличилась. Сделано это для расширения пешеходных дорожек до 1,5 метров, чтобы фотографирующиеся на фоне цветов посетители никому не мешали.

Новый День: Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

Директор Никитского сада Юрий Плугатарь уточнил, что поля тюльпанов высажены в степном отделении НБС: «Основной фонд находится в селе Новый Сад, где поля тюльпанов занимают около 3 га. Это наш резерв, откуда выбираем лучшее. И в июне, после цветения, клубни тюльпанов разных сортов будут отобраны для посадки в Кореизе», – уточнил Плугатарь.

Новый День: Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

Высадить поля в Кореизе, конечно, не получится, но украсить этот один из самых любимых туристами курорт – планы вполне реальные: поселок объявил тюльпан своим цветочным символом и подписал с НБС договор на участие в проекте «Цветущий Крым».

Новый День: Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

Кстати, древние персы считали тюльпан символом совершенства и верили, что он цветет в райских садах. В тюркских языках тюльпан стал олицетворением Божественности.

Новый День: Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

«Парад тюльпанов» продлится в Никитском ботсаду до начала мая. Затем его сменит «Сирень Победы» и «Карнавал ирисов».

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 10.04.17

В историю с оползнем на трассе Севастополь – Симферополь вмешался Следственный комитет. / Крым и Севастополь стали лидерами рейтинга потребительской активности в России. / В Крым приехали бизнесмены и политики из Испании.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter