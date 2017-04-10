Тотемный цветок и олицетворение Божественности: в Крыму начался парад тюльпанов (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Никитском ботаническом саду открылся десятый «Парад тюльпанов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в экспозицию вошли 170 сортов, из которых 70 представлены впервые.

В этом году количество высаженных цветов уменьшилось почти в половину – 37 тыс против прошлогодних 65 тыс, при том что площадь под посадками, напротив, увеличилась. Сделано это для расширения пешеходных дорожек до 1,5 метров, чтобы фотографирующиеся на фоне цветов посетители никому не мешали.

Директор Никитского сада Юрий Плугатарь уточнил, что поля тюльпанов высажены в степном отделении НБС: «Основной фонд находится в селе Новый Сад, где поля тюльпанов занимают около 3 га. Это наш резерв, откуда выбираем лучшее. И в июне, после цветения, клубни тюльпанов разных сортов будут отобраны для посадки в Кореизе», – уточнил Плугатарь.

Высадить поля в Кореизе, конечно, не получится, но украсить этот один из самых любимых туристами курорт – планы вполне реальные: поселок объявил тюльпан своим цветочным символом и подписал с НБС договор на участие в проекте «Цветущий Крым».

Кстати, древние персы считали тюльпан символом совершенства и верили, что он цветет в райских садах. В тюркских языках тюльпан стал олицетворением Божественности.

«Парад тюльпанов» продлится в Никитском ботсаду до начала мая. Затем его сменит «Сирень Победы» и «Карнавал ирисов».

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 10.04.17

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