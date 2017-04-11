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Крым

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Публикации за 11.04.17

В Крыму отмечают День Конституции

В Крыму отмечают День Конституции

В Крыму отмечают один из официальных праздников – День Конституции.

Как передает корреспондент РИА , 11 апреля 2014 года, на внеочередном заседании Госсовета РК, был утвержден основной закон республики. За его принятие проголосовали 87 депутатов. Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции Российской Федерации.

Республика Крым объявлена демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ. Территория Республики Крым является единой и неделимой и составляет неотъемлемую часть территории Российской Федерации. Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации. В Республике Крым признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение.

Сегодня, в честь Дня Конституции, будет организован ряд праздничных мероприятий: торжественная церемония пройдет в Государственном совете Крыма, на улицах Симферополя бесплатно раздадут 3 тысячи экземпляров печатной версии Конституции Крыма, изданной на трех государственных языках – русском, украинском и крымско-татарском. Праздничные акции состоятся и в других городах Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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