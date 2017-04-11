В Крыму отмечают День Конституции

Публикации за 11.04.17

В Крыму отмечают один из официальных праздников – День Конституции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 апреля 2014 года, на внеочередном заседании Госсовета РК, был утвержден основной закон республики. За его принятие проголосовали 87 депутатов. Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции Российской Федерации.

Республика Крым объявлена демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ. Территория Республики Крым является единой и неделимой и составляет неотъемлемую часть территории Российской Федерации. Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации. В Республике Крым признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение.

Сегодня, в честь Дня Конституции, будет организован ряд праздничных мероприятий: торжественная церемония пройдет в Государственном совете Крыма, на улицах Симферополя бесплатно раздадут 3 тысячи экземпляров печатной версии Конституции Крыма, изданной на трех государственных языках – русском, украинском и крымско-татарском. Праздничные акции состоятся и в других городах Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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