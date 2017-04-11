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Крым

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Публикации за 11.04.17

В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы (ФОТО)
Фото: Юрий Югансон

В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы (ФОТО)

На мысе Фиолент под Севастополем зацвели дикие ирисы. Фотографии опубликовал блогер, мастер пейзажной фотографии Юрий Югансон.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

Iris в переводе с древнегреческого означает «радуга». По преданию, первый цветок ириса расцвел в незапамятные времена в юго-восточной Азии. Звери, птицы, воды, ветры любовались его красотой, а когда созрели его семена, разнесли их по всему миру.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

На сегодняшний день известно 250 видов ирисов: цветок растет в Европе, Азии, Северной Америке, Северной Африке.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

Как передает корреспондент РИА , в Крыму замечено три вида дикорастущих ирисов.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

Ирис ложноаирный относится к водолюбивым, поэтому встречается на болотистых местах и по берегам рек в крымском предгорье. Расцветает в мае – июле. Семена приспособлены к распространению водой – они имеют несмачиваемую кожицу и воздушные полости, благодаря которым не тонут.

Ирис карликовый – низкорослое растение, встречающееся в каменистых местах крымских степей и предгорьях.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

Цветет в марте – мае. В местах большого скопления ирисы могут покрывать землю практически сплошным цветочным ковром.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

В последнее время в Крыму замечают и Ирис Сибирский – многолетнее растение, образующее плотные дерновины. Растет на сырых лугах, в светлых лесах, в понижениях на яйле. Встречается редко.

Цветы, запечатленные Юрием Югасоном, – это карликовые ирисы.

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы
Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

«Это маленькие, но сильные цветы, растущие на скалистых обрывах и противостоящие штормам, ветрам и испепеляющему летнему севастопольскому солнцу. И от этого они только милее и дороже. Не каждый решится расцвести здесь. Кстати, если садовые ирисы бывают всевозможных расцветок, то эти цветы я встречал только двух цветов: жёлтые и синие (от голубого до фиолетового), – прокомментировал снимки автор фотографий. – Пришлось за ними полазить на пузе, цепляясь тремя конечностями за скалы, но от этого удовольствие только прибавляется!»

Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы
Новый День: В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.04.17

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