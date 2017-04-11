Начало туристической навигации на ЮБК: готовность причалов – нулевая / В Дирекции морских портов пока перебирают бумажки

Публикации за 11.04.17

В мае вдоль южного побережья Крыма начнут курсировать пассажирские катера, однако, состояние причалов вызывает большие вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым проанонсировал морские прогулки директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии находится причал в Никите, которым не пользовались много лет, он заверил: причал цел, хотя и требует ремонта. Поэтому ведутся переговоры с владельцем – Ялтинским морским портом о его восстановлении и создании морского маршрута из Ялты в ботсад.

Председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, обращаясь к депутатам парламента, тоже призвал их поучаствовать в долгожданном событии: 7-8 мая «произойдет серьезный прорыв»: начнут ходить пять вместительных катеров – два, готовых принять по 250 пассажиров и три 200- местных.

Суда, пообещал Запорожец, станут курсировать по старому и уже подзабытому маршруту от Ялты до Судака: в качестве промежуточных он упомянул Ласточкино гнездо, Алушту, Гурзуф.

Однако объявленный ГУП Дирекция морских портов РК открытый конкурс заставляет усомниться в готовности причалов к началу навигации. Согласно конкурсному заданию, требуется выполнить работы по очередному комплексному инженерному обследованию и освидетельствованию гидротехнических сооружений: причала Никитского ботанического сада, причалов в Гурзуфе, Мисхоре, Ливадии, портпункте Ласточкино гнездо и в Профессорском уголке – все они находятся в ведомстве Ялтинского порта.

Первоначальная сумма закупки – 1 млн 370 тыс руб. Вчера истек срок подачи заявок, впереди – подведение итогов конкурса, заключение договора. После чего в течение 30 дней компания-подрядчик должна выполнить обследование и сделать выводы, можно ли обеспечить безопасное пользование причалами. То есть к указанной дате начала навигации подписать акты готовности, иными словами, – дать официальное заключение о состоянии причалов, а тем более произвести даже небольшой ремонт никак не удастся.

Говоря о деятельности морских портов Крыма в целом, Петр Запорожец отметил: они могли бы принимать гораздо больший поток грузов и пассажиров, чем тот, который идет через них сегодня. По его словам, из всех подразделений ГУП «Крымские морские порты» заметные перемены произошли только в Ялтинском торговом порту.

Евпаторийский порт по-прежнему занимается только добычей песка на косе рядом с озером Донузлав. В том, что порт работает плохо, Запорожец винит минтранс Крыма и конкретного бывшего министра транспорта республики Андрея Безсалова: «Ведомство портом не занимается, не содействует тому, чтобы он работал».

Феодосия, уверен Запорожец, может переваливать до 100 тыс т грузов в месяц, но вряд ли эта цифра будет достигнута: «Люди, депутаты и власти против – из-за того, что из порта надо гонять большие грузовые машины через весь город».

Пока в полную силу работает лишь Керчь. И не только порт Крым – благодаря переправе – а и местный рыбный порт.

Симферополь, Ольга Картошина

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