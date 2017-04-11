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Крым

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Публикации за 11.04.17

Начало туристической навигации на ЮБК: готовность причалов – нулевая / В Дирекции морских портов пока перебирают бумажки

Начало туристической навигации на ЮБК: готовность причалов – нулевая В Дирекции морских портов пока перебирают бумажки

В мае вдоль южного побережья Крыма начнут курсировать пассажирские катера, однако, состояние причалов вызывает большие вопросы.

Как передает корреспондент РИА , первым проанонсировал морские прогулки директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии находится причал в Никите, которым не пользовались много лет, он заверил: причал цел, хотя и требует ремонта. Поэтому ведутся переговоры с владельцем – Ялтинским морским портом о его восстановлении и создании морского маршрута из Ялты в ботсад.

Председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, обращаясь к депутатам парламента, тоже призвал их поучаствовать в долгожданном событии: 7-8 мая «произойдет серьезный прорыв»: начнут ходить пять вместительных катеров – два, готовых принять по 250 пассажиров и три 200- местных.

Суда, пообещал Запорожец, станут курсировать по старому и уже подзабытому маршруту от Ялты до Судака: в качестве промежуточных он упомянул Ласточкино гнездо, Алушту, Гурзуф.

Однако объявленный ГУП Дирекция морских портов РК открытый конкурс заставляет усомниться в готовности причалов к началу навигации. Согласно конкурсному заданию, требуется выполнить работы по очередному комплексному инженерному обследованию и освидетельствованию гидротехнических сооружений: причала Никитского ботанического сада, причалов в Гурзуфе, Мисхоре, Ливадии, портпункте Ласточкино гнездо и в Профессорском уголке – все они находятся в ведомстве Ялтинского порта.

Первоначальная сумма закупки – 1 млн 370 тыс руб. Вчера истек срок подачи заявок, впереди – подведение итогов конкурса, заключение договора. После чего в течение 30 дней компания-подрядчик должна выполнить обследование и сделать выводы, можно ли обеспечить безопасное пользование причалами. То есть к указанной дате начала навигации подписать акты готовности, иными словами, – дать официальное заключение о состоянии причалов, а тем более произвести даже небольшой ремонт никак не удастся.

Говоря о деятельности морских портов Крыма в целом, Петр Запорожец отметил: они могли бы принимать гораздо больший поток грузов и пассажиров, чем тот, который идет через них сегодня. По его словам, из всех подразделений ГУП «Крымские морские порты» заметные перемены произошли только в Ялтинском торговом порту.

Евпаторийский порт по-прежнему занимается только добычей песка на косе рядом с озером Донузлав. В том, что порт работает плохо, Запорожец винит минтранс Крыма и конкретного бывшего министра транспорта республики Андрея Безсалова: «Ведомство портом не занимается, не содействует тому, чтобы он работал».

Феодосия, уверен Запорожец, может переваливать до 100 тыс т грузов в месяц, но вряд ли эта цифра будет достигнута: «Люди, депутаты и власти против – из-за того, что из порта надо гонять большие грузовые машины через весь город».

Пока в полную силу работает лишь Керчь. И не только порт Крым – благодаря переправе – а и местный рыбный порт.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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