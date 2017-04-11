NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.04.17

Глава севастопольского Госжилнадзора уличён во взяточничестве / Чиновник проведёт в тюрьме полтора года и заплатит полмиллиона рублей штрафа

Глава севастопольского Госжилнадзора уличён во взяточничестве Чиновник проведёт в тюрьме полтора года и заплатит полмиллиона рублей штрафа

Очередной севастопольский чиновник поплатился за коррупцию.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», суд признал виновным в получении взятки в значительном размере экс-начальника отдела городского Госжилнадзора.

По данным следствия, в сентябре прошлого года в ведомство обратилась председатель одного из жилищных кооперативов. В связи со сменой формы правления женщина просила исключить дом по улице Тарутинской из списка зданий, которые обслуживает ООО «РЭП «Севжилфонд», так как компания затягивала рассмотрение её заявления.

За свою помощь в решении вопроса чиновник попросил 50 тысяч рублей. Он был пойман с поличным после получения денег через посредника.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Севастополю, теперь бывшему начальнику отдела Госжилнадзора предстоит провести полтора года в исправительной колонии общего режима и заплатить штраф в десятикратном размере от суммы взятки

Кроме того, в течение трёх лет чиновник не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 11.04.17

Начало туристической навигации на ЮБК: готовность причалов – нулевая. В Дирекции морских портов пока перебирают бумажки. / В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы (ФОТО). / Россия грозит Турции запретом чартеров. Потери туроператоров составят 5 млрд рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter