Глава севастопольского Госжилнадзора уличён во взяточничестве / Чиновник проведёт в тюрьме полтора года и заплатит полмиллиона рублей штрафа

Публикации за 11.04.17

Очередной севастопольский чиновник поплатился за коррупцию.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», суд признал виновным в получении взятки в значительном размере экс-начальника отдела городского Госжилнадзора.

По данным следствия, в сентябре прошлого года в ведомство обратилась председатель одного из жилищных кооперативов. В связи со сменой формы правления женщина просила исключить дом по улице Тарутинской из списка зданий, которые обслуживает ООО «РЭП «Севжилфонд», так как компания затягивала рассмотрение её заявления.

За свою помощь в решении вопроса чиновник попросил 50 тысяч рублей. Он был пойман с поличным после получения денег через посредника.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Севастополю, теперь бывшему начальнику отдела Госжилнадзора предстоит провести полтора года в исправительной колонии общего режима и заплатить штраф в десятикратном размере от суммы взятки

Кроме того, в течение трёх лет чиновник не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 11.04.17

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