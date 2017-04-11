Украина возглавила рейтинг самых коррумпированных стран / Россия на 16-м месте

Публикации за 11.04.17

Украина стала мировым лидером рейтинга коррупции в бизнесе по версии британских аудиторов из компании Ernst & Young (EY).

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», 88% опрошенных бизнесменов заявили, что часто сталкиваются с коррупцией в этой стране при ведении своих дел.

В прошлый раз таковых было 80%, что обеспечило Украине 7-е место.

По итогам 2016 года компанию украинцам составили Кипр и Греция (82% и 81%). В ТОП-10 вошли также Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

Практически нулевым уровнем коррупции могут похвастаться Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Россия оказалась на 16-й строчке. Респонденты отметили, что по сравнению с 2015-м годом, когда страна занимала 18-е место, взятки стали брать и предлагать чаще.

Отметим, что исследование проводилось с ноября 2016-го по январь 2017 года. В нём приняли участие 4100 бизнесменов из 41-й страны.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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