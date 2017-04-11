NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.04.17

Украина возглавила рейтинг самых коррумпированных стран / Россия на 16-м месте

Украина возглавила рейтинг самых коррумпированных стран Россия на 16-м месте

Украина стала мировым лидером рейтинга коррупции в бизнесе по версии британских аудиторов из компании Ernst & Young (EY).

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», 88% опрошенных бизнесменов заявили, что часто сталкиваются с коррупцией в этой стране при ведении своих дел.

В прошлый раз таковых было 80%, что обеспечило Украине 7-е место.

По итогам 2016 года компанию украинцам составили Кипр и Греция (82% и 81%). В ТОП-10 вошли также Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

Практически нулевым уровнем коррупции могут похвастаться Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Россия оказалась на 16-й строчке. Респонденты отметили, что по сравнению с 2015-м годом, когда страна занимала 18-е место, взятки стали брать и предлагать чаще.

Отметим, что исследование проводилось с ноября 2016-го по январь 2017 года. В нём приняли участие 4100 бизнесменов из 41-й страны.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.04.17

Глава севастопольского Госжилнадзора уличён во взяточничестве. Чиновник проведёт в тюрьме полтора года и заплатит полмиллиона рублей штрафа. / Начало туристической навигации на ЮБК: готовность причалов – нулевая. В Дирекции морских портов пока перебирают бумажки. / В Крыму на мысе Фиолент зацвели дикие ирисы (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter