ЦРУ засылает в Россию украинских шпионов?

Публикации за 11.04.17

Киев постоянно забрасывает шпионов в Россию: им нужен доступ к запчастям советского вооружения, поскольку замкнутых циклов его производства на Украине нет, а старые образцы выходят из строя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты полагают, что украинская разведка работает не только на себя, но и выполняет заказы стран НАТО. «Киевская резидентура ЦРУ, действующая под крышей американского посольства, осуществляет свою работу в достаточно плотном контакте совместно с центральным аппаратом СБУ. Между этими двумя спецслужбами существует тесная оперативная и оперативно-техническая координация», – заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко в рамках расследования НТВ «Незалежные шпионы».

В ФСБ недавно обратился гражданин Украины Дмитрий Явтушенко, представившийся сотрудником Государственного космического агентства Украины. У него было предложение к российским спецслужбам: предоставить документацию на некие украинские разработки в обмен на российское гражданство и трудоустройство на одном из российских предприятий ОПК. Однако чекисты выяснили, что предложенная «документация» ничего из себя не представляет, а сам «перебежчик» был агентом СБУ. Его задание было – получить доступ к российским военным секретам.

Известна история еще одного «добровольного перебежчика». Юрий Иванченко предложил российским спецслужбам услуги информатора, в том числе был готов рассказать об украинской системе похищения людей в Донбассе. При этом он выдвинул одно подозрительное условие: обмен информацией может осуществляться только в Киеве. Сотрудники ФСБ выяснили, что на самом деле Иванченко – агент СБУ. Его задачей было выманить российских агентов на Украину, «взять на горячем» и раздуть информационный скандал. В СБУ признали Иванченко своим агентом, но утверждали, что в Россию он отправился по собственной инициативе.

Еще один украинский шпион – Роман Сущенко – работал под прикрытием как журналист агентства «Укринформ», хотя на самом деле являлся полковником Главного разведывательного управления. Он приехал в Москву из Парижа, чтобы собрать информацию о российской армии и Росгаврдии. Адвокат Сущенко – Марк Фейгин – в интервью западным СМИ признает, что в США не хотят помогать его клиенту, поскольку допускают, что тот действительно является шпионом, отмечает «ПолитНавигатор».

Киев, Зоя Березина

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