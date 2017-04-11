Следком Севастополя расследует пиратское нападение на сухогруз с российским экипажем

Публикации за 11.04.17

СКР Севастополя занялся пиратским нападением на судно «Би Би Си Кариббеан» (BBC Caribbean), в экипаже которого были жители города. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении людей и о хищении судового имущества и имущества членов экипажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел. Установлено, что 5 февраля 2017 года в районе нефтяного терминала близ дельты реки Нигер Гвинейского залива в 45 милях от города Брасса группа пиратов напала на грузовое судно «Би Би Си Кариббеан». Владелец судна – немецкая компания «Бриз Шиффарт». Судно следовало под флагом государства Антигуа и Барбуда из Камеруна в Гану. Экипаж – 11 человек: 10 граждан Росси, в том числе жители Севастополя, Карелии, Муромской области, Великого Новгорода, и один гражданин Украины.

Пираты похитили из кассы судна не менее 10 тыс. долларов, принадлежащих компании-судовладельцу, а из кают членов экипажа – деньги и их ценные вещи почти на полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе СКР.

Затем пираты силой увели семерых членов экипажа в свое «логово» на территории Нигерии, где держали до 4 марта. Усилиями судовладельца заложники были освобождены и через два дня вернулись в Россию.

Все члены экипажа, признанные потерпевшими по уголовному делу, допрошены, назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельство совершенного преступления.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 11.04.17

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