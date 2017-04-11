Крымским чиновникам запретили направлять жалобы крымчан в те же ведомства, на которые жалуются

Публикации за 11.04.17

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил переправлять жалобы в органы, «обидевшие» крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители полуострова обращаются за помощью на горячую линию Совета министров Крыма, но часто получают отписки, а жалобы переправляют в органы-«обидчики». Имеет место и нарушение сроков рассмотрения жалоб.

«Когда жалобы переправляют туда, на кого жалуются, – это вообще ситуация неприемлемая. Каждый раз, проводя служебное расследование, говорим: не направляйте в тот же орган, на руководителя которого приходят жалобы. Это просто нонсенс», – заявил Сергей Аксенов. Он отметил, что такая работа негативно сказывается на отношении крымчан к действующей власти.

Зафиксированы случаи и формального отношения руководителей органов власти к обратившимся в рамках личного приема. «Люди должны уходить с приемов с пониманием, что в их ситуации разобрались. Даже если нет возможности принять на месте конкретное решение, то главное не отфутболить или перенести срок ответа, а объяснить человеку, почему тот или иной вопрос не может быть рассмотрен», – подчеркнул глава Крыма.

В целом, анализ обращений граждан свидетельствуют о том, что работа во многих структурах региональной власти ведется не на должном уровне. Чаще всего обращения поступают в министерство ЖКХ республики – с начала года зарегистрировано более 1,5 тысяч жалоб.

По словам вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк, за последние полторы недели крымчане чаще всего жаловались на отсутствие или некачественное водоснабжение: выходят из строя скважины, снабжающие водой жителей сельских населенных пунктов. При этом про организацию подвоза воды органы местного самоуправления часто забывают. Например, в селе Марково в Советском районе восемь месяцев не работает скважина, а подвоз воды до сих пор не смогли наладить должным образом.

Зачастую муниципалитеты утаивают информацию о вышедших из строя системах водоснабжения в надежде решить ситуацию своими силами.

Кроме того, жители полуострова часто жалуются на очереди в МФЦ, на санитарное состояние населенных пунктов и транспортное сообщение.

Симферополь, Анастасия Зук

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