Контроль за зарплатами бюджетников Крыма доверят роботу – обещают справедливость

Публикации за 11.04.17

Органы исполнительной власти Крыма будут более оперативно отслеживать справедливость начисления зарплат в курируемых бюджетных организациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого планируют ввести в эксплуатацию соответствующую компьютерную программу.

«Периодически поступают жалобы, что несправедливо начисляют премии, стимулирующие выплаты – в зависимости от настроения руководителя. Я не говорю, что это имеет массовый характер, но даже ущемление прав одного человек может быть связано с вопросом жизни и смерти – с поддержкой семьи, родных и близких. Ни одного человека нельзя бросать», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас это запланировано программой модернизации бюджетного учета. Планируем с 2018 года на базе центра обработки документов, который будет создан министерством внутренней политики, информации и связи, размещать все данные бухгалтерской отчетности всех наших бюджетных учреждений, чем наши министерства смогут пользоваться», – пояснила министр финансов Ирина Кивико.

По ее словам, после запуска центра обработки данных, программу опробуют в качестве «пилотного проекта» на одном из бюджетных учреждений, и в случае удачного опыта – присоединят к ней более 2 тысяч других таких организаций Крыма.

«Программа должна определять острые моменты: если где-то начисления идут ниже чем нужно, чтобы она это высвечивала. Чтобы мы не ждали, пока гражданин обратиться в органы власти, а чтобы органы власти сами обнаруживали проблему», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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