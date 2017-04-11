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Крым

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Публикации за 11.04.17

В Черноморском спасли осла: животное провалилось в яму глубиной два метра

В Черноморском спасли осла: животное провалилось в яму глубиной два метра

В Черноморском сотрудники «КРЫМ-СПАС» вытащили из двухметровой ямы провалившегося в неё осла.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», животное не смогло самостоятельно выбраться из «ловушки» и просидело в яме несколько дней.

На помощь спасателей позвала хозяйка живтоного.

Как сообщает пресс-служба ведомства, чтобы поднять осла на поверхность, пришлось при помощи шанцевого инструмента расширить отверстие в бетонной плите, которая накрывала яму. После этого пленника на стропах вытащили на поверхность. Ослик не пострадал.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта в похожую ситуацию в Евпатории попал телёнок, который упал в заброшенный колодец с мазутом глубиной 3,5 метра. Он также был благополучно спасён.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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