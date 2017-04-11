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Крым

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Публикации за 11.04.17

Сергей Аксёнов вмешался в дело судакских врачей

Сергей Аксёнов вмешался в дело судакских врачей

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение вице-премьеру Алле Пашкуновой провести переговоры с властями Судака, выселяющими из служебного жилья врачей местной больницы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», Пашкунова должна отчитаться перед главой полуострова сегодня к вечеру. Сам Сергей Аксёнов считает решение судакской администрации неправильным.

«Я против такого подхода. Не знаю, чем обосновано такое решение, в любом случае, у нас сейчас медицинские работники и работники образования находятся в приоритете – без них невозможно выстроить нормальные социальные процессы на территории любого муниципалитета», – сказал глава республики.

Как уже сообщал «Новый День», в середине марта городские власти отказались продлевать договор социального найма и попросили пятерых медработников судакской горбольницы освободить служебные квартиры. Чиновники объяснили отказ тем, что после перехода с украинского на российское законодательство, больница, ранее подведомственная горсовету, напрямую перешла в ведение крымского Минздрава, а служебные квартиры как были в собственности города, так и остались. И теперь они нужны будущим учителям, которые должны приехать в Судак в 2018 году.

Врачи пожаловались в Минздрав Крыма, который, в свою очередь, попросил прокуратуру провести проверку. Чиновники от здравоохранения настаивали, что по закону Крыма «О здравоохранении», местные власти должны сами обеспечивать медработников жильём.

В результате судакская прокуратура встала на сторону врачей и запретила их выселять.

Однако накануне стало известно, что горадминистрация подала в суд 4 иска о принудительном выселении из служебных квартир начмеда, хирурга, терапевта и анестезиолога.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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