Севастопольские чиновники воруют деньги из федеральной программы развития

Публикации за 11.04.17

Сотрудники МВД по Севастополю обнаружили 14 фактов хищения бюджетных средств из федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года (ФЦП).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всего в 2016 году год в городе было совершенно 268 экономических преступлений. Из них две трети – тяжкие и особо тяжкие.

«В ходе проверки законности использования бюджетных средств, выделяемых в рамках данной программы, установлено 14 фактов хищения, по которым возбуждены уголовные дела. Пресечено 54 преступления коррупционной направленности, в том числе 22 факта взяточничества», – цитирует севастопольский портал ForPost сообщение ведомства.

Напомним, что ФЦП по развитию Крыма и Севастополя изрядно буксует и без нечистых на руку чиновников.

В 2016 году Крым вернул 3,13 миллиарда неосвоенных рублей. Весной того же года республиканским властям пришлось договариваться с Минэкономразвития о переносе на 2017 год работ по ФЦП на 23 миллиарда рублей.

В 2017 году на все программные объекты предусмотрено выделение 157,99 миллиарда рублей.

Общая стоимость программы составляет 69,54 миллиарда рублей. Из них 227,92 миллиарда рублей запланировано на строительство моста через Керченский пролив.

Деньги поступают из федеральной казны ежегодно, но частями, согласно документам по реализуемым проектам, и должны быть освоены к концу года или возвращены в казну.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 11.04.17

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