Феодосийцы отстояли Ленина: памятник советскому вождю решили не трогать

Публикации за 11.04.17

Памятник Ленину в Феодосии решили оставить на Привокзальной площади.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее на данном участке собирались размесить стелу «Феодосия – город воинской славы», что подразумевало удаление вождя мирового пролетариата.

На решение местных властей исключить Привокзальную площадь из повестки третьего этапа общественных слушаний, в ходе которых окончательно выбиралось место под стелу, повлияло массовое возмущение местных жителей, вышедших на митинг в ноябре прошлого года. На нем была принята резолюция, под которой подписались не только горожане, но и члены ветеранских организаций и депутаты горсовета от разных политических сил. Документ разослали в органы власти Крыма и в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева.

«После этого, месяца через два-три, от руководства города – от Светланы Николаевны Гевчук, в адрес нашего депутата – Владимира Карповича Осауленко поступило предложение этот момент пересмотреть», – рассказал РИА «Новый День» первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Пузанов.

Несмотря на то, что на момент проведения итоговых слушаний, Привокзальная площадь уже не рассматривалась как потенциальная территория под размещение стелы, отстаивающие неприкосновенность памятника Ленину феодосийцы решили перестраховаться. На встречу они прихватили с собой документ, на котором стояли свежесобранные подписи от тысячи феодосийцев, выступающих против перемещения мемориала вождю. По итогам слушаний, стелу решили разместить недалеко от Вечного огня. Планируется, что установка произойдет в 2018 году.

Как уже сообщал «Новый День», жители Феодосии выступили против такого предложения властей. А местные коммунисты даже обвинили главу местного горсовета Светлану Гевчук и других членов местной ячейки партии «Единая Россия» в русофобии. В свою очередь, Гевчук назвала заявления членов КПРФ «пиар-компанией».

Феодосия, Леонид Маковецкий

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