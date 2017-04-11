Наркоторговцы не ловятся, наркоманы не лечатся: в Севастополе ухудшилась ситуация с наркоманией

Публикации за 11.04.17

В Севастополе признали неэффективной реабилитацию наркоманов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть наркозависимых после лечения снова начинает употреблять наркотики.

По данным начальника УМВД по Севастополю Василия Павлова, лишь для 30% – 35% употреблявших наркотики севастопольцев реабилитация оказывается эффективной и приводит к излечению.

При этом если в прошлом году полицейским удалось задержать 50 торговцев наркотиками, то в текущем году, за первый квартал – пока всего 8 человек.

«Увы, ситуация с наркоманией в плачевном состоянии. Работа полицией ведется, многое сделано. Но нужно помнить, что в прошлом году мы пережили реформу: Госнаркоконтроль был ликвидирован, его функции передали в МВД. И в переходный период, надо признать, произошло снижение выявления наркопреступлений», – цитирует Forpost Павлова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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