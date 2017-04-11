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Публикации за 11.04.17

Наркоторговцы не ловятся, наркоманы не лечатся: в Севастополе ухудшилась ситуация с наркоманией

Наркоторговцы не ловятся, наркоманы не лечатся: в Севастополе ухудшилась ситуация с наркоманией

В Севастополе признали неэффективной реабилитацию наркоманов.

Как передает корреспондент РИА , большая часть наркозависимых после лечения снова начинает употреблять наркотики.

По данным начальника УМВД по Севастополю Василия Павлова, лишь для 30% – 35% употреблявших наркотики севастопольцев реабилитация оказывается эффективной и приводит к излечению.

При этом если в прошлом году полицейским удалось задержать 50 торговцев наркотиками, то в текущем году, за первый квартал – пока всего 8 человек.

«Увы, ситуация с наркоманией в плачевном состоянии. Работа полицией ведется, многое сделано. Но нужно помнить, что в прошлом году мы пережили реформу: Госнаркоконтроль был ликвидирован, его функции передали в МВД. И в переходный период, надо признать, произошло снижение выявления наркопреступлений», – цитирует Forpost Павлова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.04.17

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