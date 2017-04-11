Публикации за 11.04.17

В Крыму хотят запретить разработку новых карьеров и одновременно выдают новые лицензии: за три прошедших месяца оформлено 87 разрешений. На сегодняшний действующими считаются 731 лицензия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале группа депутатов Госсовета Крыма предложила обратиться к депутатам Госдумы с инициативой объявить территорию Крымского полуострова регионом экологического и рекреационного развития и запретить разработку новых карьеров.

Тем не менее, новые лицензии продолжают выдаваться. Примерно половина разрешений, выданных с начала года, касается разведки и добычи подземных вод (в том числе, например, в реестр включен ялтинский Дом творчества «Актер») но разрешена и разработка песка, пильного известняка, гравийно-галечных пород в разных районах Крыма, в том числе прибрежных.

Песчано-гравийные породы на Северо-Сасыкском участке (городской округ Евпатория) станет добывать ООО «Строй-Групп-Инвест», на месторождении Бугаз (Судак) над песчаниками поработает ООО «СД Карьер». Разведку недр, пригодных для производства щебня вблизи Симферополя (Строгановский участок), проведет ООО «КапиталСтрой Инвест» из Кемерова.

Кроме легальной разработки карьеров, прирастающей быстрыми темпами, в Крыму массово идет и нелегальная добыча песка и камня. Об этом на заседании Совмина заявил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. Специально созданная комиссия практически ежедневно выявляет тех, «кто хочет работать незаконно, без документов, «под черным флагом», нарушая все возможные законы». Обнаружены карьеры, где в момент проверки никого не было, но видны следы недавней работы. В Ленинском районе задержали бульдозер и экскаватор в момент работы.

Комментируя сообщение министра, глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к главам администраций: «Не надо делать вид, что кто-то не знает, что делается на конкретной территории! Что снимают верхний слой земли и начинают разработку, не имея никаких документов, в местах, которые противоречат здравому смыслу и экологической безопасности».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.04.17

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