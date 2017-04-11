Поклонская обвинила власти Ялты в циничном сутяжничестве

Публикации за 11.04.17

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская раскритиковала чиновников из администрации Ялты, уличив их в намеренном затягивании неотложных социальных вопросов, вместо того, чтобы работать и помогать людям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для таких обвинений стали проблемы жильцов общежития «Звездочка», не решаемые на протяжении длительного времени.

Как утверждает Поклонская, здание абсолютно непригодно для жизни, и по сути является аварийным – в этом она убедилась лично, еще в апреле прошлого года, занимая на тот момент должность прокурора Крыма. Тогда в нем проживало около 400 человек – без отопления, канализации, газа.

«22 апреля 2016 года прокурор Ялты подал в городской суд исковое заявление в интересах жителей этого дома. И уже 12 октября суд удовлетворил иск. Однако в городской администрации вместо решения проблем жильцов более рациональным посчитали продолжение судебных разбирательств. И подали апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма. Там она рассматривается до сих пор, очередное заседание назначено на 19 апреля 2017 года», – сообщила депутат у себя на странице в одной из социальных сетей.

Таким образом, по мнению Поклонской, чиновники не только не выполняют свои обязанности, но и всячески препятствуют переселению жильцов «Звездочки», затягивая этот процесс судебными разбирательствами. Возмущаясь тем как городские власти относятся к жителям города, депутат предложила местным чиновникам самим заселиться в аварийное здание, чтобы прочувствовать их жилищные проблемы на себе.

«Властям, по всей видимости, кажется, что в этом полуразрушенном доме еще вполне можно жить. Мол, нет официальной бумажки о признании здания непригодным. А так не видно?! Да там при сильном ветре одна стена вообще может упасть, потому что держится лишь утягивающим тросом. Остается только посоветовать местным чиновникам приехать и на себе испытать «комфорт» этого общежития, если не страшно», – написала Поклонская.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 11.04.17

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