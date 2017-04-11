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Крым

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Публикации за 11.04.17

Поклонская обвинила власти Ялты в циничном сутяжничестве
Фото pnp.ru

Поклонская обвинила власти Ялты в циничном сутяжничестве

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская раскритиковала чиновников из администрации Ялты, уличив их в намеренном затягивании неотложных социальных вопросов, вместо того, чтобы работать и помогать людям.

Как передает корреспондент РИА , причиной для таких обвинений стали проблемы жильцов общежития «Звездочка», не решаемые на протяжении длительного времени.

Как утверждает Поклонская, здание абсолютно непригодно для жизни, и по сути является аварийным – в этом она убедилась лично, еще в апреле прошлого года, занимая на тот момент должность прокурора Крыма. Тогда в нем проживало около 400 человек – без отопления, канализации, газа.

«22 апреля 2016 года прокурор Ялты подал в городской суд исковое заявление в интересах жителей этого дома. И уже 12 октября суд удовлетворил иск. Однако в городской администрации вместо решения проблем жильцов более рациональным посчитали продолжение судебных разбирательств. И подали апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма. Там она рассматривается до сих пор, очередное заседание назначено на 19 апреля 2017 года», – сообщила депутат у себя на странице в одной из социальных сетей.

Таким образом, по мнению Поклонской, чиновники не только не выполняют свои обязанности, но и всячески препятствуют переселению жильцов «Звездочки», затягивая этот процесс судебными разбирательствами. Возмущаясь тем как городские власти относятся к жителям города, депутат предложила местным чиновникам самим заселиться в аварийное здание, чтобы прочувствовать их жилищные проблемы на себе.

«Властям, по всей видимости, кажется, что в этом полуразрушенном доме еще вполне можно жить. Мол, нет официальной бумажки о признании здания непригодным. А так не видно?! Да там при сильном ветре одна стена вообще может упасть, потому что держится лишь утягивающим тросом. Остается только посоветовать местным чиновникам приехать и на себе испытать «комфорт» этого общежития, если не страшно», – написала Поклонская.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 11.04.17

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