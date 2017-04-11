Украина решила поделиться с Крымом благодатным огнём ко второму году блокады

Публикации за 11.04.17

Накануне Пасхи на Украине надумали осчастливить крымчан благодатным огнём со стороны «правильного» погранперехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», передача намечена на 15 апреля, произойти она должна на одном из автомобильных пунктов пропуска на государственной границе с Украиной.

Примечательно, что, по информации распространенной Херсонской облгосадминистрацией в украинских СМИ, таким жестом украинцы намерены «поддержать» крымчан и «передать им тепло своих сердец».

Как известно, именно в Херсонской области уже более двух лет осуществляется так называемая блокада Крыма. За это время украинские радикалы при фактической поддержке киевских и местных чиновников успели организовать на полуострове «блэкаут» и устроить продовольственную блокаду крымчанам. Также с 2014 года не подается вода по Северо-Крымскому каналу.

Отметим, что в информации не уточняется, будет ли в результате передан в какие-либо храмы Крыма полученный от Украины благодатный огонь.

В то же время, Симферопольская и Крымская епархия уже благословила доставку благодатного огня представителями фонда Андрея Первозванного (г. Москва).

16 апреля встреча благодатного огня произойдет в двух соборах – в 12-00 в Соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе, и в 15-00 в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 11.04.17

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