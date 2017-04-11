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Крым

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Публикации за 11.04.17

Украина решила поделиться с Крымом благодатным огнём ко второму году блокады

Украина решила поделиться с Крымом благодатным огнём ко второму году блокады

Накануне Пасхи на Украине надумали осчастливить крымчан благодатным огнём со стороны «правильного» погранперехода.

Как передает корреспондент РИА , передача намечена на 15 апреля, произойти она должна на одном из автомобильных пунктов пропуска на государственной границе с Украиной.

Примечательно, что, по информации распространенной Херсонской облгосадминистрацией в украинских СМИ, таким жестом украинцы намерены «поддержать» крымчан и «передать им тепло своих сердец».

Как известно, именно в Херсонской области уже более двух лет осуществляется так называемая блокада Крыма. За это время украинские радикалы при фактической поддержке киевских и местных чиновников успели организовать на полуострове «блэкаут» и устроить продовольственную блокаду крымчанам. Также с 2014 года не подается вода по Северо-Крымскому каналу.

Отметим, что в информации не уточняется, будет ли в результате передан в какие-либо храмы Крыма полученный от Украины благодатный огонь.

В то же время, Симферопольская и Крымская епархия уже благословила доставку благодатного огня представителями фонда Андрея Первозванного (г. Москва).

16 апреля встреча благодатного огня произойдет в двух соборах – в 12-00 в Соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе, и в 15-00 в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 11.04.17

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