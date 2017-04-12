В Евпатории модернизируют центр космической связи

Публикации за 12.04.17

В крымском Центре дальней космической связи готовится платформа для развертывания новых средств наземного комплекса управления космическими аппаратами и проводится модернизация оборудования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о «космических планах» Крыма рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в фейсбук в поздравлении с Днем космонавтики.

Он напомнил, что Евпаторийский центр дальней космической связи сыграл важнейшую роль в истории отечественной космонавтики. «Именно отсюда управляли кораблями «Восток», «Восход», первыми «Союзами», а затем и советскими космическими аппаратами, которые летали на Марс и Венеру», – подчеркнул Аксенов. Кроме того, образцы первых луноходов проходили испытания на крымском лунодроме. Именно в Крыму была построена запасная посадочная полоса для многоразового космического корабля «Энергия – Буран».

«Самоотверженный труд крымских учёных, специалистов в различных областях науки и техники стал одной из составляющих успеха советской космической программы. Среди космонавтов есть трое крымчан: уроженец Кировского района Василий Васильевич Циблиев, симферополец Олег Валериевич Котов, севастополец Антон Николаевич Шкаплеров», – пишет Аксенов и добавляет: «Мы гордимся своими земляками, их вкладом в освоение и исследование космического пространства».

Глава Крыма пожелал всем, кто трудится в космической отрасли, и тем, кто еще только мечтает о космосе, здоровья, благополучия, новых успехов и открытий.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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