В горах под Алуштой рухнул очередной парапланерист (ФОТО)

Публикации за 12.04.17

На горе Южная Демерджи, под Алуштой, сотрудники МЧС спасали неудачно приземлившегося парапланериста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о том, что экстремал повредил ногу и не может самостоятельно передвигаться, поступила оперативному дежурному «Крым-Спас».

На место немедленно отправилась группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и спасатели Крымского регионального отделения «РосСоюзСпас».

На месте выяснилось, что 40-летний житель Симферополя во время неудачного приземления параплана сломал ногу. Спасатели наложили на ногу шину и эвакуировали мужчину в село Лучистое. Здесь незадачливый спортсмен был передан сотрудникам «скорой» для дальнейшей госпитализации, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Глава республиканского МЧС Сергей Шахов напомнил, что парапланерный спорт является одним из распространенных видов активного отдыха в Крыму, но призвал любителей экстрима к осторожности.

Парапланеристы уже не впервые попадают в беду. Так, в прошлом году парапланерист получил травму на горе Ай-Петри. Министр советует жителям и гостям Крыма не испытывать судьбу и пользоваться парапланом, только пройдя соответствующую подготовку и соблюдая все меры предосторожности.

Фото МЧС Крыма

Алушта, Зоя Березина

Алушта. Другие новости 12.04.17

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