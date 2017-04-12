Симферопольскому студенту за серийные кражи светит пятилетний «академ»

Публикации за 12.04.17

В Симферополе правоохранители раскрыли серию краж из автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19-летний студент одного из крымских вузов повадился грабить автомобили, разбивая задние или боковые стекла.

Таким образом, молодой человек успел похитить технику, а также личные вещи у владельцев четырех машин. В ходе розыскных мероприятий воришка был задержан. Все награбленное имущество нашли у него дома. Вещи грабитель выбирал «с умом»: не собирался продавать, а пользовался ими в личных целях.

За кражи злоумышленник может отправиться за решетку на 5 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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