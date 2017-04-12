Черноморских краснокнижных дельфинов найдут, различат и посчитают по голосам

Публикации за 12.04.17

Этим летом группа российских учёных, экологов и фотографов из команды Serene Sea отправится в исследовательскую экспедицию по сбору данных о численности черноморских дельфинов.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», учёные считают, что риск полного исчезновения морских млекопитающих очень высок: дельфины гибнут в рыболовных сетях и под гребными винтами судов, от рук браконьеров и от голода, потому что запасы рыбы в Чёрном море иссякают.

На сегодняшний день, все три вида черноморских дельфинов занесены в Красную Книгу Крыма, России и Украины. Но в реальности этот факт практически ничем им не помогает. Поэтому нужна целая программа по их защите.

Но для начала нужно узнать, сколько животных обитает на сегодняшний день в Чёрном море. Ранее заведующий сектором ихтиопатологии Керченского филиала Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Вячеслав Мальцев рассказывал РИА «Новый День» о том, что никто не знает, какова численность дельфинов в Азовском и Чёрном морях. Работа по мониторингу не проводилась 15 лет. Однако известно, что в 20-е годы XX века их было около 3 миллионов особей.

Но масштабный промысел на протяжении почти всего прошлого века поставил их на грань выживания. Специалисты рыбного управления при крымском Минсельхозе только собираются приступить к учёту млекопитающих.

Учёные и экологи хотят исправить ситуацию. При помощи современного эхолокационного оборудования они собираются считать дельфинов по голосам, ведь у каждого животного он свой, неповторимый.

По словам научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П.Ширшова Александра Агафонова, разработанный метод достаточно надёжный. Нужно лишь расширить зону его применения. «При должном энтузиазме можно действительно пересчитать всех дельфинов Чёрного моря», – уверен учёный.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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