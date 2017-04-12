В Крыму накрыли полицейских-крышевателей

Публикации за 12.04.17

Крымская полиция расследует дело в отношении собственных сотрудников, вымогавших деньги у местной предпринимательницы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по данным следствия, на протяжении 2016 года трое оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Симферополю ежемесячно требовали взятку у местной жительницы, которая занимается валютными операциями на одном из городских рынков.

Взамен полицейские сообщали женщине о планируемых проверках и обещали общее покровительство. В случае отказа сотрудники полиции угрожали создать условия, несовместимые с успешным ведением бизнеса.

Впоследствии двое полицейских уволились со службы, однако продолжили «терроризировать» свою «подопечную», получая нужную информацию у действующего сотрудника полиции. Ему передавали половину от суммы взяток.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК, на данный момент возбуждено уголовное дело. Двое уполномоченных уволены из полиции и находятся под домашним арестом. Третий взят под стражу, ему предъявлено обвинение п. «а,б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки группой лиц).

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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