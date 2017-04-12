В Крыму на Пасху похолодает / … и три дня – без просвета

Публикации за 12.04.17

На Крым надвигается очередной холодный фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные дни на полуострове будет дождливо и прохладно.

«В субботу прохладный день. Прохождение холодного фронта вызовет в республике дожди и понизится температурный фон до +10 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, но в понедельник снова пройдут дожди, которые задержатся на полуострове до середины рабочей недели», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Отметим, в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения (Пасхи), которое в этом году выпадает на 16 апреля, крымчане получат дополнительный выходной в понедельник 17 апреля.

Симферополь, Анастасия Зук

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