NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.04.17

В Крыму на Пасху похолодает / … и три дня – без просвета
Фото anonim24.ru

В Крыму на Пасху похолодает … и три дня – без просвета

На Крым надвигается очередной холодный фронт.

Как передает корреспондент РИА , в выходные дни на полуострове будет дождливо и прохладно.

«В субботу прохладный день. Прохождение холодного фронта вызовет в республике дожди и понизится температурный фон до +10 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, но в понедельник снова пройдут дожди, которые задержатся на полуострове до середины рабочей недели», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Отметим, в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения (Пасхи), которое в этом году выпадает на 16 апреля, крымчане получат дополнительный выходной в понедельник 17 апреля.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.04.17

В Крыму накрыли полицейских-крышевателей. / В Италии не успели арестовать крымское выставочное вино – всё выпили посетители. / Севастополец, избивший девочку молотком, получил 10 лет «строгача».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter