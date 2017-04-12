Танки санкций не боятся: камазы-триумфаторы «Дакара» взяли курс на Крым

Публикации за 12.04.17

Российская команда «КамАЗ-мастер» примет участие в ралли-рейде «Баха Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский этап чемпионата России по ралли-рейдам пройдет с 27 по 30 апреля.

Для участия в гонке зарегистрировалась команда «КамАЗ-мастер» во главе с семикратным чемпионом «Дакар» Владимиром Чагиным, пишут РИА Новости.

Официальное открытие гонки состоятся в Евпатории, а этапы ралли пройдут в Бахчисарайском и Сакском районах.

Участников ждут каменистые, грунтовые и степные дороги, много скоростных дистанций: им придется преодолеть 650 километров крымских «трасс». Отметим, что принять участие в соревновании смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Экипажи «КамАЗа» выигрывали «Париж-Дакар» 13 раз, так что у крымчан появился сильный соперник, которого побаиваются даже организаторы международных гонок.

Напомним, чтобы избежать конкуренции со стороны непобедимых российских пилотов, к 2019 году оргкомитет ралли-рейда «Дакар» собирается ввести новое ограничение – грузовики будут допускаться только с 13-литровыми двигателями, в то время как «КамАЗы» оснащены 16-литровыми.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 12.04.17

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