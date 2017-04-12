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Крым

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Публикации за 12.04.17

Скандал в Крымской филармонии дошел до суда: гендиректор потребовала 300 тысяч за поруганную честь
Фото МИА «Россия сегодня»

Скандал в Крымской филармонии дошел до суда: гендиректор потребовала 300 тысяч за поруганную честь

Конфликт между генеральным директором Крымской государственной филармонии Олесей Костенко и бывшим художественным руководителем учреждения Владимиром Николенко перешел на новый уровень разбирательств.

Как передает корреспондент РИА , Костенко не согласилась с публично озвученной Николенко критикой в свой адрес, и решила опровергнуть эти сведения в суде.

При этом гендиректор намерена получить с бывшего худрука деньги, считая, что прозвучавшие обвинения в ее некомпетентности как руководителя, порочат честь и деловую репутацию.

«Взыскать с ответчика Николенко Владимира Михайловича в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей», – цитирует «МК в Крыму» исковое заявление Костенко.

По мнению Николенко, у нынешнего руководителя филармонии работу свою выполнять на качественном уровне не получается: среди ее «достижений» – раздутый штат администрации, разгон артистов, снижение зарплат и создание неподходящих условий для работы. Критиковать Костенко Николенко начал после того, как в конце 2016 года узнал, что его трудовой контракт с филармонией продлен не будет.

По мнению гендиректора, своими заявлениями худрук попросту сводит личные счеты, подтверждая репутацию человека, который постоянно со всеми ругается.

К слову, кроме уволенного Николенко на условия труда в филармонии жаловались и другие артисты. Но министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, уверяет, что дела в учреждении обстоят хорошо. На собрании с трудовым коллективом филармонии в январе 2017 года, она заявила, что учреждением в 2016 году «успешно выполнено государственное задание».

Напомним, Олеся Костенко – вдова поселкового головы Симеиза Кирилла Костенко, расстрелянного неизвестным киллером в 2013 году. На должность директора филармонии ее назначили в 2015 году, что вызвало резонанс в средствах массовой информации Крыма из-за отсутствия у Костенко профильного образования.

Однако, по словам министра культуры, филармонии на посту гендиректора нужен хозяйственник, которым, по ее мнению, и является Олеся Костенко. До работы в филармонии она руководила ялтинским концертным комплексом «Юбилейный».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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