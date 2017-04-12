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Публикации за 12.04.17

Россия возглавила мировой рейтинг любви к кошкам – Украина вторая
Фото rybinsk-once.ru

Россия возглавила мировой рейтинг любви к кошкам – Украина вторая

Россияне и украинцы оказались самыми большими любителями кошек в мире.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , согласно опросу немецкой компании Dalia Research, 49% жителей Украины держат дома пушистого любимца, 8% завели сразу двух кошек, а 6% – трёх. Такая любовь к домашним питомцам обеспечила стране 2-е место в рейтинге.

На первом оказалась Россия. 59% её граждан являются хозяевами домашних кошек. Пристрастие к этим животным распространяется даже на госучреждения. К примеру, в Государственном Эрмитаже официально проживают 70 кошек.

В числе мировых «кошатников» оказались также США (45%),Бельгия (43%), Аргентина (41%), Чили, Италия, ОАЭ и Малайзия (по 40%). Причём малазийцы переплюнули всех по количеству – у 17% населения в домах живут по три питомца.

А вот южнокорейцы относятся к мышеловам более чем прохладно: всего 9% жителей страны считают, что «без кота и жизнь не та».

Отметим, что авторы исследования опросили 43 тысячи человек из 52 стран мира.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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