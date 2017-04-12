Чиновников Минэкологии Крыма обяжут штрафовать самих себя

Публикации за 12.04.17

В правительстве Крыма требуют от министерства экологии и природных ресурсов прекратить использовать выборочный подход при привлечении к ответственности за не убираемый мусор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Совмине настаивают, что штрафы должны платить и нарушители из числа сотрудников организаций, так или иначе связанных с профильным министерством.

Так, в ходе селекторного совещания правительства Крыма с муниципалитетами, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Игорь Михоленко рассказал об активном составлении протоколов на должностных лиц ряда муниципальных образований – как чиновников, так и сотрудников МУПов. При этом, некоторых уже обязали заплатить деньги за выявленные нарушения.

«В отношении должностного лица в администрации Ялты, на которого были возложены обязанности по обеспечению уборки на подведомственной территории, составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания в размере 10 тысяч рублей», – рассказал Михаленко, добавив, что такие же меры были приняты в отношении ответственного чиновника в администрации Керчи.

В то же время, вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский поинтересовался, какие меры воздействия применяются в отношении сотрудников предприятий, отвечающих за уборку заповедников и особо охраняемых природных территорий. При этом он объявил, что вместе с другим вице-премьером Юрием Гоцанюком планирует выехать в проверочный рейд в Черноморский район.

«Я буквально только вчера получил фотографии о том, что творится на Тарханкуте и в других заповедных территориях западной точки Крыма – там тихий ужас. Готовы наказать сотрудников, которые допустили подобную ситуацию?», – обратился он к Михаленко, и получив утвердительный ответ, сообщил: «Предупредите, чтобы завтра все сотрудники, которые работают там, были на месте, и директора готовили или заявления об увольнении или веревку с мылом. А то мы муниципалитеты штрафовать научились и обвинять их, а у себя под носом не видим, как сами убираем все эти территории».

Полонский уточнил, что такая позиция отнюдь не является защитой муниципалитетов – убирать должны все, но наказание должно быть справедливым и касаться всех.

Кроме того, раскритиковал министерство экологии и природных ресурсов Крыма глава администрации Ялты Андрей Ростенко. По его словам, министерство оштрафовало ялтинского чиновника, в то время как он выполнял их работу.

«Чиновников тоже есть за что наказывать, но так как я наказываю, поверьте, минэкологии – ребенок, скажем так, если честно. Хочу разъяснить ситуацию по Голубу (начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты Вячеслав Голуб – прим. «НД»). Вы его наказали: спасибо, правильно – если это в воспитательных целях. Но Голуб вообще-то убирает Солнечную тропу, две трети, которой идет по территории заповедника. Убирает уже в течение двух лет вместо минэкологии и заповедника», – рассказал Ростенко, добавив, что может привести большое количество подобных фактов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.04.17

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