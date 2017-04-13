Часть муниципалитетов Крыма затягивает работы с объектами ФЦП

Публикации за 13.04.17

Ряд крымских муниципалитетов сорвал сроки по предоставлению документов в рамках проведения торгов по объектам ФЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комитете конкурентной политики республики рекомендуют ускориться проблемным регионам.

«На сегодняшний день в комитет должно было поступить уже 80 поручений. Поступило 74», – заявил на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами глава комитета Артем Зильберварг.

По его словам, часть поручений на проведение электронных аукционов от заказчиков касается ФАПов и амбулаторий. Ряд поручений был отозван службой капитального строительства для доработки документов.

«Те кто просрочил и не предоставил в марте документацию: администрация Евпатории по трем объектам – два детских сада и благоустройство у собора. По одному объекту у администраций города Феодосии, Белогорского и Симферопольского районов», – указал Зильберварг проблемные регионы.

Также «отличилось» одно из ведомств. Служба капстроительства не предоставила заявки по пяти объектам, среди которых очистные сооружения, ФАП, детский сад и два жилых дома.

«Я обращаю внимание на необходимость очень тщательной, качественной и быстрой работы по сотрудничеству с комитетом конкурентной политики по всем вопросам, связанным с закупками. У кого нарушены сроки – ускоряйтесь. У нас год не резиновый. Не будем вспоминать ситуацию прошлого года, когда комитет конкурентной политики весь декабрь отрабатывал за год», – сказал вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

В то же время, заметно улучшилась ситуация с подачей заявок по объектам, реализация которых будет проходить за счет средств региональной адресной инвестиционной программы. По словам Зильберварга, в комитет поступило 18 заявок, пять из которых заказчики смогли подать раньше установленного срока.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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