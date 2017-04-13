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Крым

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Публикации за 13.04.17

На совещании кабмина с муниципалитетами не нашли ответственных за «тихий ужас» на крымских обочинах / Велено найти и назначить
Фото блогера Sukadodgers

На совещании кабмина с муниципалитетами не нашли ответственных за «тихий ужас» на крымских обочинах Велено найти и назначить

В правительстве Крыма недовольны санитарным состоянием придорожных территорий в Симферополе и Симферопольском районе.

Как передает корреспондент РИА , по мнению вице-премьера, министра внутренней политики, информации и связи республики Дмитрия Полонского, часть мусора там не убиралась уже несколько лет.

«Это тихий ужас, что творится на наших обочинах. Особенно сразу за границами города Симферополь, да и в городе – на выезде. Чего на обочинах только нет. Специально сегодня остановился, посмотрел: там и огромные покрышки какие-то – от тракторов, КамАЗов, и кучи мусора, и централизованно скинутые пакеты с мусором. Я уже не говорю о старых ветках, о не убираемой листве», – рассказал на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами вице-премьер.

В то же время, начальник ГКУ «Служба автомобильных дорог» Алексей Сафронов доложил, что с 1 по 11 апреля на участках, за которые отвечает служба, было собрано 1 133 кубометров мусора. Причем убирали мусор в основном по трассам Симферополь-Алушта-Ялта и Симферополь-Феодосия-Керчь. Для того, чтобы избежать каких-либо обвинений в бездействии в свой адрес, результат уборки работники предприятий фиксируют на фото и видео.

В то же время, в ходе совещания выяснилось, что на придорожных территориях есть проблемные участки, за уборку которых никто не несет ответственность.

«Не первый день и не первый год такая ситуация, и только сейчас мы приходим к тому, что оказывается у нас есть территории, которые мы не знаем кто должен убирать?», – возмутился Полонский.

Для закрепления ответственных за такими участками намерены провести совещание с главой республики и определить там необходимое на эти цели финансирование.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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