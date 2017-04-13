В Феодосии за дом Айвазовского судятся военные, чиновники и коммерсанты

Публикации за 13.04.17

Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Крыма с иском к феодосийскому ООО «Серебряный щит» с целью взыскать с него сумму неосновательного обогащения за период с 01.08.2013 по 01.10.2015 в размере 23 млн 859 тыс руб и проценты за пользование чужими денежным средствами в размере 3 млн 519 тыс руб.

Суд в удовлетворении заявления Министерства обороны об обеспечении иска отказал, дело перешло в Апелляционный суд.

Ранее Минобороны РФ обращалось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением, согласно которому просило суд: взыскать солидарно с ООО «Серебряный Щит» и Администрации города Феодосии в пользу Минобороны сумму материального ущерба, причиненного имуществу, в размере 24 млн 447 тыс 56 рублей. Речь идет о расторжении договора аренды земельного участка. Очередное заседание суда назначено на 20 апреля.

Затянувшийся конфликт продолжается почти 20 лет.

На участке, о котором идет речь (на улицах Русской – Галерейной, общей площадью в 666 квадратных метров) стоит здание, которое художник Иван Константинович Айвазовский подарил родной Феодосии. Сто лет назад оно было национализировано, но право собственности в те годы не оформлялось – и так все принадлежало советской власти, государству. На территории разместился военный городок. Именно эта недвижимость оказалась в управлении Научно-исследовательского центра Управления ракетно-артиллерийским вооружением ВМФ.

Потом военное, в том числе флотское имущество разделили между Россией и Украиной. База ЧФ России в Феодосии сохранилась, ее руководство сдало в субаренду старинное здание предприятию ООО «Серебряный щит».

Коммерсанты (из бывших морских офицеров) разместили там кафе «Яцек», ночной клуб «Барон» и аптеку. В какой-то момент арендные отношения разладились и Черноморский флот стал выселять «Серебряный щит». Арендаторы освобождать помещения отказались, ссылаясь, в частности, на то, что договор об аренде должен был действовать до до 17 сентября 2017 года, хотя действие соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины действовало до 28 мая 2017.

Когда шум вышел за переделы суда, на доходную недвижимость обратила внимание администрация Феодосии, тем более, что в этом же здании размещалось и предприятие, обслуживающее администрацию и горсовет. Так в деле появилась третья заинтересованная сторона. К попыткам выселить «Щит» привлекли прессу, зазвучали слова «стриптиз» и «увеселительные заведения».

В 2012 году Минобороны России подало первый иск в суд, заявив о незаконном занятии «украинскими предпринимателями» помещений Черноморского флота в Феодосии.

Однако, с тех пор «Серебряный щит» стал российским, состав администрации города сменился, но споры продолжаются. Правда, кроме требований освободить помещение, добавились миллионные денежные иски.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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