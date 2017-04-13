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Крым

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Публикации за 13.04.17

Медведев подкинул крымскому РНКБ 15 миллиардов на мусорные заводы, аэропорт и электростанции

Медведев подкинул крымскому РНКБ 15 миллиардов на мусорные заводы, аэропорт и электростанции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении на 15 млрд рублей уставного капитала работающего в Крыму Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Как передает корреспондент РИА , согласно опубликованному на сайте кабмина распоряжению, банк выпустит на эту сумму дополнительные акции, которые будут выкуплены в пользу государства.

Необходимость увеличения капитала РНКБ связана с недостаточностью имеющихся у него средств для финансирования значимых для Крыма проектов: таких, как строительство нового терминала международного аэропорта Симферополя, электростанции и мусороперерабатывающие заводы, отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Принятое решение «будет содействовать росту экономики Крыма», подчеркнули в кабмине.

100% акций РНКБ находятся в государственной собственности РФ. В Крыму работает более 180-ти РНКБ, более 700 банкоматов и около 600 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает 1,4 млн физических лиц и около 42 тыс. корпоративных клиентов.

В 2014-м и 2015 годах РНКБ был внесен в санкционные списки ЕС и США.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.04.17

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