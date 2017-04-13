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Публикации за 13.04.17

Севастопольские продавцы – отзывчивые альтруисты / Мошенники тоже в курсе
Фото by.tribuna.com

Севастопольские продавцы – отзывчивые альтруисты Мошенники тоже в курсе

Сотрудники МВД РФ по Севастополю задержали двух мошенников, которые обманывали неравнодушных горожан, играя на их добросердечности и желании помочь оказавшемуся в сложной ситуации человеку.

Как передаёт корреспондент агентства РИА , злоумышленники придумали интересную и беспроигрышную, на их взгляд, схему: в магазин заходил пожилой мужчина и жаловался, что потерял документы, оставлял свой номер телефона с просьбой перезвонить, если бумаги найдутся.

Через некоторое время появлялся парень с «потерянными» документами и предлагал вернуть их за вознаграждение. После звонка продавца мужчина просил его заплатить свои деньги, обещая, что в ближайшее время приедет и компенсирует расходы. Просьбу, как правило, выполняли, но хозяин документов не появлялся.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю, таким образом преступникам удалось обмануть доверие пятерых севастопольцев в разных районах города.

Мошенники были задержаны и арестованы. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, очередной «беспроигрышный» способ отъёма денег у населения придумали жители полуострова 20-ти и 56-ти лет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.04.17

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