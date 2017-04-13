Четвёртый год Евромайдана: Янукович, вернись…

Публикации за 13.04.17

Большинство украинцев сегодня вынуждены экономить буквально на всем. Так, на питании экономят 65% опрошенных Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко, на отдыхе – 57%, на коммунальных платежах – 52%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статистику привела сегодня на пресс-конференции в Киеве глава правления института Ольга Балакирева.

По ее словам, 82% семей на Украине экономят на разных статьях первой необходимости. Экономия на коммунальных платежах означает, что украинцы либо пользуются рассрочкой, либо сокращают расход воды и электричества.

Об экономии на лечении и лекарства заявили 51% опрошенных, на организации досуга и мобильной связи – около 50%, на транспортных расходах – 49%.

Балакирева подчеркнула, что за последние несколько лет на Украине вдвое возросло количество бедных семей с детьми.

Так, по данным социологов, в 2010 году таких семей насчитывалось около 35%, а сегодня – уже более 70%.

По словам социолога, особенно ситуация отражается на молодежи, влияет на миграционные настроения, пессимизм в отношении будущего и общую пассивность граждан.

Как напоминает «ПолитНавигатор», в конце прошлого года глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявил, что на Украине из-за роста инфляции и коммунальных тарифов вдвое увеличилось количество трудящихся с доходом ниже прожиточного минимума.

По словам Осового, власти «загоняют население в бедность», а уровень зарплат на Украине опустился на последнее место в Европе, «пропустив вперед даже Молдову». «Бедность среди работающих стала тотальным явлением», – подчеркивал Осовой.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 13.04.17

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